شرطة ديالى تحبط محاولة لتهريب 13 طناً من

2023/02/04 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب 13 طناً من الحديد "السكراب".

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، الخاصة بتكثيف الجهود في السيطرات الامنية والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات تمكنت دوريات الفوج التكتيكي بالاشتراك مع مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في سيطرة "مدرع" من ضبط شاحنة محملة بــ 13 طن من الحديد المستهلك (السكراب) مخبأة تحت قطع من مادة البلاستك (BVC)".

واضافت أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وارسال العجلة مع المواد المضبوطة الى اماكن الاحتجاز".

تحرير: أ.ق

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