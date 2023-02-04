توقف تام لحركة بيع وشراء الدولار في مكاتب الصيرفة بديالى

2023/02/04 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت مكاتب الصيرفة في ديالى، اليوم السبت، توقفاً تاماً لحركة بيع وشراء الدولار بعد هبوط اسعار الصرف مساء يوم أمس.

وقال صاحب مكتب صيرفة محمد عبد الله لـ(بغداد اليوم)، إن "بعقوبة وبقية مدن ديالى تشهد حاليا توقفاً عن بيع وشراء الدولار بعد انهيار أسعار الصرف مساء يوم أمس والتي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع النطاق".

وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد سعر صرف محدد للمضي به ولهذا لجأت مكاتب الصيرفة لإنتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة"، مبيناً أن "الصيرفات تعتمد على أسواق العملة في بغداد بشكل مباشر لتحديد بوصلة سعر صرف الدولار".

وأشار الى أن "بعض المكاتب تعتمد سعر المغامرة في تلبية طلبات بعض الزبائن المضطرين لشراء أو بيع الدولار وفق أسعار محددة يكون الفارق فيها بين البيع والشراء من 5-7 آلاف دينار لكل 100 دولار".

وتابع عبد الله، أن "أغلب مكاتب الصيرفة الآن تقوم بعمل الحوالات عبر الدينار العراقي من أجل تمشية الزبائن لحين بيان الموقف في الساعات القادمة".

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، حيث تضمنت عددا كبيرا من الفئات والمكاتب والنشاطات التجارية المسموح لها تحويل الدولار الى الخارج وفق ضوابط البنك المركزي.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له قد اختتموا، مساء الجمعة، في تركيا الاجتماع مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك، وفقا لبيان المركزي العراقي.

وأكدت وزارة الخزانة الامريكية بحسب البيان "دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما الخميس الماضي.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 170 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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