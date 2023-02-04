القبض على 3 متهمين بتهريب المواد الطبية في ديالى

2023/02/04 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 3 متهمين بتهريب المواد الطبية في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من أجل محاربة الجريمة الاقتصادية ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة نفذ الفوج الثاني التابع للواء الثالث، ووحدة استخبارات الفوج لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني عملية إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتهريب الأدوية، والمواد الطبية، وضبط اثنين من العجلات الكبيرة محملة بتلك المواد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

تحرير: أ.ق

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