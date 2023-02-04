2023/02/04 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرح السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف بأن روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان الإفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية.وردا على سؤال بشأن إمكانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تتفاوض مع دول إفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية المركز الخبري الوطني.

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