مايكروسوفت: إيران وراء قرصنة صحيفة شارلي إبدو

2023/02/04 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت شركة مايكروسوفت العملاقة للكمبيوتر إن “مجموعة مرتبطة بنظام طهران” تقف وراء هجوم إلكتروني حديث على صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة.وأضافت مايكروسوفت “أيا يكن الرأي في الخيارات التحريرية لصحيفة شارلي إيبدو، […]

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