اسعار الدولار تسجل انخفاضا ملحوظا في الاسواق المحلية

2023/02/04 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "بورصتي الكفاح والحارثية مغلقة ومتوقفة عن البيع والشراء بصورة تامة ".

واضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 163,000 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 161,000 دينار لكل 100 دولار".





واشار الى أن "أغلب اصحاب مكاتب الصيرفات في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد توقفوا عن البيع والشراء للدولار بسبب عدم استقراره في البورصة الرئيسية".

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت مكاتب الصيرفة في ديالى، توقفاً تاماً لحركة بيع وشراء الدولار بعد هبوط اسعار الصرف مساء يوم أمس.

وقال صاحب مكتب صيرفة محمد عبد الله لـ(بغداد اليوم)، إن "بعقوبة وبقية مدن ديالى تشهد حاليا توقفاً عن بيع وشراء الدولار بعد انهيار أسعار الصرف مساء يوم أمس والتي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع النطاق".

وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد سعر صرف محدد للمضي به ولهذا لجأت مكاتب الصيرفة لإنتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة"، مبيناً أن "الصيرفات تعتمد على أسواق العملة في بغداد بشكل مباشر لتحديد بوصلة سعر صرف الدولار".

وأشار الى أن "بعض المكاتب تعتمد سعر المغامرة في تلبية طلبات بعض الزبائن المضطرين لشراء أو بيع الدولار وفق أسعار محددة يكون الفارق فيها بين البيع والشراء من 5-7 آلاف دينار لكل 100 دولار".

وتابع عبد الله، أن "أغلب مكاتب الصيرفة الآن تقوم بعمل الحوالات عبر الدينار العراقي من أجل تمشية الزبائن لحين بيان الموقف في الساعات القادمة".

وأمس الجمعة، أصدر البنك المركزي العراقي، الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، حيث تضمنت عددا كبيرا من الفئات والمكاتب والنشاطات التجارية المسموح لها تحويل الدولار الى الخارج وفق ضوابط البنك المركزي.

تحرير: أ.ق

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