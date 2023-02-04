2023/02/04 | 11:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9xmQKwRPGkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة يعلن تسيير قوافل محملة بالمواد الغذائية المدعومة إلى الأسواق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة يعلن تسيير قوافل محملة بالمواد الغذائية المدعومة إلى الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).