2023/02/04 | 12:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمراض النفسية تعد أحد الدوافع لارتكاب الجرائم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Uu_Chqbf3b8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمراض النفسية تعد أحد الدوافع لارتكاب الجرائم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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