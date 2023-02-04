2023/02/04 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

الشراكة الاستراتيجية بين العراق

وشركة سيمنز الالمانية والمتعثرة منذ

2019 وصفت بانها خطوة بالاتجاه الصحيح ،

فقد اشرت في مقال سابق لي بهذا الشأن انه

لاسبيل في معالجة ملف الكهرباء المع

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