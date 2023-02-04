البنك المركزي يُصدر حزمة تسهيلات أولية تلبية الطلب على الدولار بجانبي النقد والتحويلات الخارجية

2023/02/04 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي، عن دراسة مقترحات

مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن "البنك

المركزي العراقي يأصدر الحزمة الأولى

من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في

جانبي النقد والتحو

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