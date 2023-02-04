النجف ينهي عقد مدربه أحمد خلف

2023/02/04 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة نادي النجف الرياضي، إنهاء

عقد مدرب فريقها الكروي أحمد خلف

بالتراضي.

وقال مصدر من إدارة النجف في تصريح صحفي

إن"إدارة النجف انهت عقد المدرب احمد

خلف بالتراضي وتقترب من اعلان غني شهد

مدربا لل

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