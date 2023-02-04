رابطة المصارف الخاصة تعلن دعمها لإجراءات البنك المركزي لرفع قيمة الدينار

2023/02/04 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، السبت، دعمها الجهود الحكومية وحزمة الاجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي لتسهيل تمويل التجارة الدولية، مما يساهم في رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار وبشكل مباشر وتدريجي ومع توفير المواد والبضائع في السوق المحلية.

وذكرت الرابطة في بيان إن "حزمة الاجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي، لتسهيل تمويل التجارة الدولية، وتنظيم عملها وفقاً للمتطلبات الدولية، ستساهم في استقرار سعر الصرف، والحد من السوق الموازي والتحويلات غير الشرعية".

وأضافت أن "المصارف الخاصة جاهزة لتنفيذ جميع تعليمات البنك المركزي، وذلك لامتلاكها البنى التحتية اللازمة، والتزاماً بالتعليمات من خلال فتح الحسابات وتوفير الوثائق الرسمية لاستيراد البضائع، من قبل الفئات المختلفة ومنها الشركات والشركات البسيطة المسجلة في الغرف التجارية وأصحاب المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية والاستثمارية اضافة الى المكاتب العلمية والشركات في اقليم كردستان".

ودعت رابطة المصارف "قطاع الاعمال والتجار للتعامل مع المصارف بشكل مباشر من خلال فتح الحسابات والاعتمادات المصرفية والتحويلات الاصولية والاستفادة من الميزات واسعار الصرف الرسمية و بدون وسيط او طرف ثالث او استخدام القنوات غير المرخصة والصرافة، اذ ستجري عملية التحويل بعد التحقق من المتطلبات الاصولية والتحقق من قوائم الحظر والعقوبات".

واضافت ان "القطاع المصرفي عازم على تنفيذ هذه الحزمة من القرارات بشكل انسيابي وميسر وتبسيط الاجراءات ضمن الضوابط وتوسيع شبكة التعامل مع التجار خصوصاً من خلال جميع الفروع في المحافظات، اضافة الى تكثيف حملات التوعية للجمهور على اليات فتح الحساب وضوابط التحويل الخارجي".

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