2023/02/04 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

خرج المئات من المواطنين في قضاء القرنة بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بتظاهرة غاضبة أمام مقر الشركة المنفذة لمشروع مجاري القرنة الكبير، فيما طالبو المحافظ بطرد الشركات التي فشلت وتلكئت في تنفيذ المشروع.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من ابناء قضاء القرنة، خرجوا بتظاهرة غاضبة امام مقر الشركة المنفذة لمشروع القرنة الكبير وهي شركة الجدار الساند الإماراتية"، مبينا ان "المشروع هو بعهدة شركة تيفيروم التركية".

واضاف، أن "التظاهرة ايضا تطالب بطرد شركة خطيب وعلمي وهي الشركة الأستشارية والمصممة التي انيطت بها مهام دور المهندس المقيم للمشروع"، كمال امهلوا محافظ البصرة اسعد العيداني لغاية الثلاثاء المقبل لتنفيذ مطالبهم".وطالب المواطنون عبر (بغداد اليوم)، "بطرد الشركات التي فشلت وتلكئت في تنفيذ مشروع القرنة رغم المبالغ الطائلة المرصودة للمشروع".ودعا اهالي القرنة، "القضاء العراقي بالتحقيق بالوثائق التي نشرتها (بغداد اليوم) والتي تبين صرف مبالغ خيالية لمشروع القرنة ورغم الأموال الكبيرة لكن الحال يرثى له".

وفي وقت سابق، فتحت (بغداد اليوم)، ملف عملية فساد كبرى بمشروع مجاري القرنة في البصرة بقيمة 380 مليار دينار.

وتحدث مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) "عما وصفها باكبر عملية فساد في البصرة وذلك في مشروع مجاري قضاء القرنة شمال المحافظة بمبلغ 380 مليار دينار".

فيما كشف المصدر عن وثائق قال عنها إنها "وثائقاً تتعلق بهدر المال العام وذلك من خلال رفع اسعار المشروع ووضع تسعيرات وصفها بالخيالية"، مبيناً أن "شركة لبنانية تسمى خطيب وعلمي هي من تولت الاشراف على المشروع ووضع الأسعار بضعف الإسعار الموضوعة سابقاً".

وأوضح أن "المشروع احيل لشركة تركية لكنها لم تنفذ المشروع رغم مرور اكثر من عامين وبعد ذلك احيل لشركة امارتية تلكئت هي الاخرى في تنفيذ المشروع".

واكد أن " هناك وثائقاَ تبين الكلف المالية العالية للمشروع دون وجود نسب انجاز متقدمة حيث رغم الاسعار العالية لكن الشركة انسحبت من تنفيذ المشروع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) كشفت فساده.. اهالي القرنة يمهلون العيداني لطرد 3 شركات بمشروع المجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) كشفت فساده.. اهالي القرنة يمهلون العيداني لطرد 3 شركات بمشروع المجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).