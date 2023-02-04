2023/02/04 | 12:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: "رانية" اعتذرت خطياً.. والتحقيقات أظهرت رسوبها بـ "الدليل القاطع" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/04 | 12:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: "رانية" اعتذرت خطياً.. والتحقيقات أظهرت رسوبها بـ "الدليل القاطع") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: "رانية" اعتذرت خطياً.. والتحقيقات أظهرت رسوبها بـ "الدليل القاطع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).