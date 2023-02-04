انتحار فتاة والعثور على جثة امرأة عشرينية جنوب شرقي بغداد

2023/02/04 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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قوة أمنية تعثر على جثة امرأة مجهولة الهوية يتراوح عمرها بين 20-25 عام مرمية بالقرب من إحدى الأنهر ضمن ناحية النهروان، والجثة بدت عليها آثار شد خارجية

انتحار شابة تولد ٢٠٠٢ نتيجة خلافات عائلية، بإسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش داخل منزلها ضمن حي الضباط في قضاء المدائن

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