لتقليل الاعتماد على إيران.. اندماج اقتصادي عراقي - أردني بعد مكالمة بايدن والسوداني

2023/02/04 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشفت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عن مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها باشرت بتفعيلها لتحقيق "اندماج اقتصادي" مع العراق بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور ملك الأردن عبد الله الثاني، بحسب "المونتير" الدولية.

وقالت شبكة "المونيتر" الدولية في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "بايدن والذي اتصل بالسوداني بشكل خاص أثناء تناول العشاء بوجود العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحث بشكل مباشر أزمة الدولار الحالية والتعاون الاقتصادي بين العراق والأردن".

وأوضحت الشبكة "وجود مساعي أمريكية لربط العراق اقتصاديا بالدول العربية، ومنها الأردن لتقليل اعتماده على إيران، ولا سيما في مجال الطاقة"، مشيرة الى "الربط الشبكي بين العراق والأردن، والذي تحقق في أكتوبر الماضي كأحد محاور حديث البيت الأبيض".

تقرير "المونيتر" تزامن مع تصريحات لرئيس غرفة التجارة الأردنية خليل حاج توفيق أوردتها شبكة (عمون) الأردنية الناطقة بالإنكليزية، والتي أكد خلالها أن "بلاده ترى في العراق شريكا مهما وبوابة للاقتصاد الأردني"، معلنا عن "إطلاق العمل على تحقيق ما قال إنها (وحدة اقتصادية) بين البلدين".

المسؤول الأردني، أوضح أن "العمل يجري الآن أيضا على تحقيق اندماج اقتصادي بين العراق والأردن في مجالات واسعة منها التجارة، الاستثمار، الطاقة، المواصلات والإعمار"، مبينا أن "العلاقات الأردنية العراقية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء الاتفاقية التجارية بين البلدين يتم العمل الآن على إزالة كافة العوائق لتطبيقها ولاسيما مد أنبوب النفط من البصرة الى العقبة وبناء المجمعات الصناعية المشتركة"، على حد قوله.

وأشار حاج توفيق أيضا الى أن "الأردن تسعى لتكون البوابة التي يتم تحقيق إعادة إعمار العراق من خلالها عبر الخبرات التي ستحاول تقديمها للبلاد"، مشددا على "أهمية الزيارة التي سيقوم بها الوفد الاقتصادي الأردني الى بغداد هذا الأسبوع"، فيما أيضا عن "إقامة (مؤتمر) في بغداد للتباحث في تطوير التعاون بين القطاع الخاص للبلدين على هامش المباحثات التي سيقوم بها الوفد المتوقع وصوله الى بغداد الأربعاء المقبل".

تحرير: أ.غ

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