العراق.. قرى بالسليمانية لم تصلها الكهرباء منذ عقود

2023/02/04 | 13:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش سكان أكثر من 20 قرية في محافظة السليمانية حياة شبه معزولة بسبب عدم وصول التيار الكهربائي إلى قراهم.ويعتمد بعض السكان على طرق بدائية في إنارة منازلهم.

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