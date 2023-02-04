بغداد.. خلافات عائلية تدفع فتاة لـ

2023/02/04 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتكشف مصدر أمني، اليوم السبت، آخر الحوادث الأمنية في العاصمة بغداد، فيما أشار الى عثور القوات الأمنية على جثة أمرأه بالقرب من احدى الأنهر ضمن ناحية النهروان.

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