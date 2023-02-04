أول ظهور للفنانة اليسا بعد إجراء عملية جراحية في اليد

2023/02/04 | 13:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها عليها، في أول ظهور لها منذ خضوعها لجراحة أول كانون الثاني.ونشرت إليسا مقطع فيديو لها وهي تركض وسط الثلوج في لبنان مع كلبها على أنغام أغنيتها “هنغني كمان وكمان”.وعلقت: “سنستمر في الابتسام والاستمتاع … Readmore

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