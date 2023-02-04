الصين تبدي أسفها لانتهاك منطاد عن غير قصد المجال الجوي الأمريكي وانباء عن منطاد ثاني فوق امريكا اللاتينية

2023/02/04 | 13:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر أن الجيش الأميركي يراقب عن كثب حركة المنطاد الصيني فوق أجواء البلاد ولا يعتقد في هذه المرحلة أنه يشكل أي تهديد عسكري.ونقلت وسائل اعلام امريكية عن رايدر قوله: “تقييمنا في هذه … Readmore

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