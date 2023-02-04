رصدتها كاميرا مراقبة.. شاهد ما حدث لامرأة زُعم أنها سرقت صندوق البقشيش داخل مطعم

2023/02/04 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادثة وثقتها كاميرا مراقبة، تقوم شرطة مدينة سيراكيوز في ولاية نيويورك الأمريكية بالتحقيق مع مسؤوليها حول استخدام القوة خلال اعتقال امرأة بزعم قيامها بسرقة صندوق البقشيش من مطعم “Nick’s Tomato Pie.”

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