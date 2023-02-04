2023/02/04 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون لـ"وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية بسبب مبيعاتها لقوات الأمن الإيرانية، كون السلطات الإيرانية تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لقمع الاحتجاجات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: واشنطن تدرس فرض عقوبات على شركات صينية تساعد إيران في "القمع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: واشنطن تدرس فرض عقوبات على شركات صينية تساعد إيران في "القمع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).