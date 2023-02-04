اطلقت شاحناتها الى المحافظات.. التجارة تعلن انطلاق عمليات بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية

2023/02/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت،

البدء بعمليات بيع المواد الغذائية

بأسعار تنافسية في العاصمة بغداد وعدة

محافظات، فيما أشارت الى أن السلة

الغذائية مؤمنة للأشهر الثلاثة المقبلة

بالنسبة للفقراء.

وقال و

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