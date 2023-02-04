2023/02/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر الرئيس الأميركي جو بايدن بإشراك

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

في مكالمة له مع رئيس الوزراء العراقي

محمد شياع السوداني حول الوضع

الاقتصادي في العراق، في خطوة قال

مراقبون إن الهدف منها فرض ال

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