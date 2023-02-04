تلبية لدعوة حلف الناتو.. وفد امني عراقي يزور ايطاليا

2023/02/04 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

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ترأس نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، وفدا أمنيا لزيارة جمهورية إيطاليا استجابة لدعوة رسمية من حلف الناتو.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تلبية للدعوة الموجهة من حلف الناتو وقيادة العمليات المشتركة الايطالية، ترأس الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وفدا ضم قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري ورئيس هيأة التخطيط اللواء سعد نعيم لزيارة جمهورية إيطاليا".

وأضافت أنه "التقى الوفد خلال ايام الزيارة بقائد العمليات المشتركة الايطالية الفريق اول ركن فرانشيسكو فيجيليولو وفي اليوم التالي بنائب رئيس الاركان الايطالي الفريق كارمن ماسيلو وبعدها مع قائد الشرطة الاتحادية الايطالية ( الكاربينيري ) الفريق تيولوزي"، مبينةً أنه "جرى خلال هذه اللقاءات بحث أطر التعاون وتبادل المعلومات وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية، فضلاً عن مراجعة العمل المشترك بين القوات العراقية والقوات الإيطالية وحلف الناتو".

واشارت القيادة في بيانها الى أنه "عرض الفريق الركن المحمداوي إيجاز مفصل عن اهم المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة العراقية وتنظيمها وقيادتها للمعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للقوات الأمنية والتحديات التي يتطلب تجاوزها ومعالجة ملفاتها"، مضيفةً أن "الوفد أطلع على التجربة الغنية والمميزة للشرطة الاتحادية الايطالية (الكاربينيري) في مهام الامن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة".

وتابعت: "قدم الفريق العامري إيجاز عن عمل وواجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية ودورها في المعركة ضد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها"، موضحةً أنه "على هامش هذه الزيارة اطلع الوفد العراقي على عمل وهيكلية الأمن السيبراني الايطالي وأهمية الاستفادة منه لإكمال بناء وقدرات المؤسسات الامنية والمدنية في هذا المجال الحيوي".

ولفتت الى أنه "زار الوفد مقر قيادة عمليات الادارة والمراقبة الفضائية والاتصالات، بالإضافة إلى إحدى القواعد العسكرية لطيران الجيش، كما زار الوفد سفارتي جمهورية العراق في روما والفاتيكان والتقى مع السفراء وتم بحث المواضيع المشتركة ذات العلاقة بالعمل الامني وأفق ومجالات التعاون مع جمهورية ايطاليا".

وأردفت أن "الوفد قدم بعد عودته ورقة تفصيلية عن الزيارة متضمة اهم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والتعاون المشترك مع حلف الناتو والقوات الأمنية الايطالية لتطوير وتعزيز هذه القدرات".

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