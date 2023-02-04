2023/02/04 | 14:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أمني عراقي يطلع على تجربة الشرطة الايطالية في مهام الامن الداخلي ومكافحة الجريمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/04 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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