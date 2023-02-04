وسامان ذهبيان للعراق في منافسات بطولة العرب بالتايكوندو

2023/02/04 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بمشاركة 22 دولة عربية تألق المنتخب العراقي للناشئين والشباب في بطولة العرب الثالثة للتايكواندو التي اختتمت في إمارة الفجيرة الإماراتية.وتمكن البطل محمد الصدر من نيل الميدالية الذهبية بفئة الشباب بوزن […]

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