ميسي يكشف مصير البشت العربي ومكانه

2023/02/04 | 14:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مصير البشت العربي، الذي توّج...

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