وزيرة الاتصالات: خدمة الاشتراك المدعوم ستحد من تهريب الانترنت

2023/02/04 | 14:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، 4 شباط، 2023، أن خدمة...

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