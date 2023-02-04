لماذا أسعار المواد الغذائية أرتفعت؟.. مرتضى العزاوي

2023/02/04 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

المواد الغذائية ليس عليها كمارك لذلك التجار ليسوا بحاجة الى تزوير الفواتير للتهرب الكمركي و الضريبي و بامكانهم شراء الدولار بالسعر الرسمي للدولة.

هل يعقل ان تجار المواد الغذائية ياخذون من هذه التجارة غطاء لهم للتهرب الكمركي و استيراد سلع أخرى غير غذائية و بالتالي يتعمدون عدم الرجوع الى النظام المصرفي الجديد.

ما هو دور الدولة في مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة ان وجدت و كيف تردع هؤلاء الجشعين من المساس بأرزاق الناس؟

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