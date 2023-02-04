وفد أمني عراقي يزور إيطاليا

2023/02/04 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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زار وفد أمني عراقي برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، جمهورية إيطاليا تلبية للدعوة الموجهة من حلف الناتو وقيادة العمليات المشتركة الإيطالية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تلبية للدعوة الموجهة من حلف الناتو وقيادة العمليات المشتركة الايطالية، ترأس الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وفدا ضم قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري ورئيس هيأة التخطيط اللواء سعد نعيم لزيارة جمهورية إيطاليا".

وأضاف البيان، أن "الوفد التقى خلال ايام الزيارة بقائد العمليات المشتركة الايطالية الفريق اول ركن فرانشيسكو فيجيليولو وفي اليوم التالي بنائب رئيس الاركان الايطالي الفريق كارمن ماسيلو وبعدها مع قائد الشرطة الاتحادية الايطالية ( الكاربينيري ) الفريق تيولوزي".وتابع، "جرى خلال هذه اللقاءات بحث أطر التعاون وتبادل المعلومات وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية، فضلاً عن مراجعة العمل المشترك بين القوات العراقية والقوات الإيطالية وحلف الناتو".وأشار الى، ان "الفريق الركن المحمداوي عرض إيجاز مفصل عن اهم المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة العراقية وتنظيمها وقيادتها للمعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للقوات الأمنية والتحديات التي يتطلب تجاوزها ومعالجة ملفاتها ".ومضى البيان بالقول، "كما اطلع الوفد على التجربة الغنية والمميزة للشرطة الاتحادية الايطالية (الكاربينيري) في مهام الامن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة".وأردف، "في حين قدم الفريق العامري إيجاز عن عمل وواجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية ودورها في المعركة ضد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".وأوضح البيان، "على هامش هذه الزيارة اطلع الوفد العراقي على عمل وهيكلية الأمن السيبراني الايطالي وأهمية الاستفادة منه لإكمال بناء وقدرات المؤسسات الامنية والمدنية في هذا المجال الحيوي".الى ذلك، "زار الوفد مقر قيادة عمليات الادارة والمراقبة الفضائية والاتصالات، بالإضافة إلى إحدى القواعد العسكرية لطيران الجيش".واستدرك، "كما زار الوفد سفارتي جمهورية العراق في روما والفاتيكان والتقى مع السادة السفراء وتم بحث المواضيع المشتركة ذات العلاقة بالعمل الامني وأفق ومجالات التعاون مع جمهورية ايطاليا ".واستطرد البيان، "قدم الوفد بعد عودته ورقة تفصيلية عن الزيارة متضمنة اهم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والتعاون المشترك مع حلف الناتو والقوات الأمنية الايطالية لتطوير وتعزيز هذه القدرات".

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