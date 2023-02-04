توطين صناعة الأدوية.. السوداني: العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية

2023/02/04 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأّس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح اليوم السبت، اجتماعاً

ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق،

بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من

المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من

المستشارين.

وشهد الاج

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