متنبئ جوي: أمطار أعلى من المعدل في العراق خلال فصل الربيع

2023/02/04 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم السبت، تساقط للأمطار أعلى من

المعدل خلال فصل الربيع في العراق وعدد

من البلدان.

وقال عطية في تدوينة على حسابه في

"فيسبوك"، إن نظام التنبؤ المزدوج

بالاصدار ال

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