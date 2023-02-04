رسميا.. عبد الغني شهد مدربا للنجف

2023/02/04 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة نادي النجف، اليوم الخميس،

تعاقدها مع المدرب عبد الغني شهد

ويساعده حيدر نجم لقيادة الفريق حتى

نهاية الموسم الجاري خلفاً للمدير

الفني أحمد خلف.

وقال النادي في بيان، أن" الهيئة

الإدارية ل‍نا

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