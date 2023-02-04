غدا.. وزير الخارجية الروسي يزور بغداد على رأس وفد رفيع المستوى (تفاصيل)

2023/02/04 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور العاصمة العراقية بغداد يوم غد الاحد على رأس وفد حكومي وعدد من الشركات الروسية الكبرى"، مؤكدا أن "لافروف سيلتقي خلال زيارته وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والرئاسات الثلاث".

وأضاف أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث في بغداد ملف الطاقة والنفط والغاز وعمل الشركات الروسية، بالإضافة لملف التسليح"، موضحا أن "هناك إمكانية لعقد صفقات مختلفة خلال اجتماعات لافروف مع المسؤولين العراقيين".

وأشار المصدر الى أن "الوفد يتكون من ٦٥ شخصا بين سياسي واقتصادي وعسكري"، مبينا أن "الوفد سيبقى لمدة يومين في بغداد".

وفي 24 كانون الثاني الماضي 2023، كشف مصدر سياسي مطلع عن زيارة وفد روسي رفيع المستوى للعراق لبحث عدد من الملفات في مجالات الاستثمار والطاقة والتسليح.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "وفدا روسيا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا رفيع المستوى سيزور العراق مطلع الشهر المقبل في مهمة وصفت بـ "الخاصة" بينهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف أن "الوفد سيلتقي الرئاسات الثلاث العراقية وكبار المسؤولين العراقيين، السياسيين والاقتصاديين لبحث عدد من الملفات في مجالات الاستثمار والطاقة والتسليح وتسهيل أنشطة رجال الأعمال في البلدين".

تحرير: ر.



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