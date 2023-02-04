استئناف نينوى تنفي عقد زواج بمهر سيارة جي كلاس ومسدس

2023/02/04 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نفت محكمة استئناف نينوى، اليوم السبت، صدور عقد زواج بمهر سيارة جي كلاس ومؤخر سلاح ناري 9 طارق.

وأوضحت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مسجلة المهر في أحدها مسدس وسيارة، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الاسلامية واليهودية"، مؤكدةً أن "الصور المنشورة لا اساس لها من الصحة، وهي مزورة".

واشارت الى أنه "نهيب بالمدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيس".

يشار إلى أن عقد الزواج انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من السخط الشعبي، لتضمنه منح قطعة سلاح ناري كمؤجل.

تحرير: أ.ق

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