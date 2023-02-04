2023/02/04 | 15:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: العراق ينفق 3 مليارات سنوياً لشراء الدواء.. "معظمها دون فحص" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/04 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق ينفق 3 مليارات سنوياً لشراء الدواء.. "معظمها دون فحص") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق ينفق 3 مليارات سنوياً لشراء الدواء.. "معظمها دون فحص") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).