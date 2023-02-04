القضاء: الصور المنتشرة عن عقود الزواج في مواقع التواصل مزورة

2023/02/04 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس القضاء الأعلى، أن الصور المنتشرة عن عقود الزواج في مواقع التواصل مزورة.

وذكر المجلس في بيان أن ” صوراً انتشرت عبر مواقع التواصل لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مسجلة المهر في أحدها مسدس وسيارة، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الاسلامية واليهودية”.

وتابع أن “المركز الإعلامي للقضاء يؤكد أن الصور المنشورة لا اساس لها من الصحة، وهي مزورة”، داعياً المدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل إلى “توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيس”.

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