الشيخ نايف جاسو : اعادة عوائل داعش من مخيم الهول ” اهانة للايزيدية “

2023/02/04 | 15:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار ممثل ذوي الضحايا من الابادة الجماعية الايزيدية ، الشيخ نايف جاسو ، اصدر بيان يطالب فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى ايقاف عملية نقل عوائل “داعش ” من مخيم الهول الى مخيم الجدعة و اعتبرها جريمة بحق الانسانية و اشار جاسو في بيانه الى ان جلب هؤلاء من خلال …

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