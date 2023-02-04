على متنها 219 مسافراً.. النقل تعلن انزال طائرة لـ

2023/02/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن

انزال طائرة لشركة فلاي بغداد بعد

اندلاع حريق بداخلها، فيما أشارت الى

أنه كان على متنها 219 مسافراً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مراقبي الملاح

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