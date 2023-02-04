القضاء العراقي يوضح حقيقة عقد زواج.. مقدمه

2023/02/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت محكمة استئناف نينوى، اليوم السبت،

صدور عقد زواج بمهر سيارة جي كلاس ومؤخر

سلاح ناري 9 طارق.

وأوضحت المحكمة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "انتشرت في مواقع التواصل

الاجتماعي صور لعقود زواج صا

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