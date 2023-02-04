التشرينيون عائدون

2023/02/04 | 15:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طارق الجبوري بين حين واخر يسألني اصدقاء اعزاء عن ما آلت اليه ثورة او انتفاضة تشرين الشعبية التي انطلقت بقوة في تشرين الاول من عام 2019 واستقطبت اهتماماُ استثنائياً...أكمل القراءة ←

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