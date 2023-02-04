شاهد بالفيديو.. أمريكا توجه رسالتها إلى العراق .. خلافات بغداد وأربيل تخدم ايران | نشرة أخبار الثالثة

2023/02/04 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eWde7CpaWks

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