2023/02/04 | 16:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، السبت، أن النجم المصري محمد صلاح، قد...

ظهرت المقالة صحيفة: محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان خلفا لميسي أولاً على المسلة.

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