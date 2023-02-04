2023/02/04 | 16:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت، طرح مشروع “الوطنية الشيعية”،...

ظهرت المقالة الحكيم يطرح مشروع الوطنية الشيعية ويحذر من انحرافات خطيرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطرح مشروع الوطنية الشيعية ويحذر من انحرافات خطيرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطرح مشروع الوطنية الشيعية ويحذر من انحرافات خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).