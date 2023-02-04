زيارة مرتقبة لوزير خارجية روسيا الى العاصمة بغداد

2023/02/04 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية

العراقية، اليوم السبت، عن زيارة

مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي

لافروف الى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في تصريح صحفي ان “وزير

الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور

ال

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