المرور تعتزم تغريم السيارات المتوقفة أمام المحال والمنازل السكنية في الأزقة

2023/02/04 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، فرض غرامات على المركبات

المتوقفة أمام المحال التجارية أو دور

المواطنين في الأزقة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ، أنه

"سيتم فرض غرامات على المركبات المتوقفة

أم

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