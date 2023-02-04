2023/02/04 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، ان العراق يستورد سنويًا ادوية بـ3 مليار دولار، ولاننتج سوى 10% منها.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته “يس عراق” ، إنه ترأس “اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين”.

وبحسب البيان، شهد الاجتماع “مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق “.

وأكد السوداني أن “الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل”.

وأشار السوداني إلى “صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها”.

وبيّن قدرة القطاع الخاص على “المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية، مشيراً إلى مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية.

وأوضح السوداني قدرة القطاع الخاص على “إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: ننفق 3 مليار دولار لاستيراد الادوية ولاننتج سوى 10% منها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: ننفق 3 مليار دولار لاستيراد الادوية ولاننتج سوى 10% منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).