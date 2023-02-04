2023/02/04 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، إن إمداد أوكرانيا بأسلحة أميركية أكثر تطورا سيؤدي فقط إلى توجيه موسكو مزيدا من الضربات الانتقامية، في إطار العقيدة النووية الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميدفيديف يهدد: المزيد من الأسلحة يعني "احتراق أوكرانيا بأكملها") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميدفيديف يهدد: المزيد من الأسلحة يعني "احتراق أوكرانيا بأكملها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).