2023/02/04 | 16:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات تعلن تثبيت موظفيها من الملاك المؤقت إلى الدائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/04 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن تثبيت موظفيها من الملاك المؤقت إلى الدائم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن تثبيت موظفيها من الملاك المؤقت إلى الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).